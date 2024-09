Thelma, La misura del dubbio e Ozi: tutti i film in uscita nelle sale della provincia

Nelle sale una commedia americana dalla trama alquanto particolare, «Thelma». La protagonista è una simpatica vecchietta che, come purtroppo capita anche nel mondo reale, si ritrova vittima di una truffa: un uomo al telefono si spaccia per suo nipote e lei gli invia 10 mila dollari. Quando i poliziotti non si dimostrano di alcun aiuto e la figlia Gale e il cognato Alan si rivelano determinati a spedirla in una Rsa, Thelma decide di prendere il controllo della situazione e insieme al suo amico Ben si imbarca con grinta e determinazione in una missione per recuperare il denaro che le è stato rubato.

Thelma e Ben – improbabili eroi della terza età – attraversano insieme la periferia di Los Angeles in un’avventura che renderebbe orgoglioso Ethan Hunt. Diretto da Josh Margolin, al suo esordio dietro la macchina da presa, il film è ispirato alla vera nonna del regista e alcune scene sono state girate proprio a casa dell’anziana signora. «Thelma» è un action-comedy che con leggerezza e ironia riesce ad affrontare anche i temi più seri della vecchiaia, come la solitudine, le difficoltà motorie, la perdita della memoria e la morte. La protagonista è interpretata da June Squibb, l’amico Ben da Richard Roundtree (scomparso nel 2023), e il caro nipote Danny da Fred Hechinger.

«La misura del dubbio»

Tema intenso per il film francese «La misura del dubbio», che vede un avvocato scoraggiato alle prese con la difesa di un marito accusato di femminicidio. Dopo qualche anno di assenza dai tribunali, Jean Monier si trova a rappresentare un padre di famiglia accusato di aver ucciso la consorte. Sarà l’inizio di un caso che durerà anni, arrivando fino al processo, e che vedrà Jean approfondire il legame con Nicolas, uomo mite che giura di essere innocente e di non aver mai voluto fare del male a sua moglie. Diretto e interpretato da Daniel Auteuil, nel cast anche Grégory Gadebois, Sidse Babett Knudsen, Alice Belaïdi, Suliane Brahim.

«Ozi – La voce della foresta»

Per i più piccoli è in sala «Ozi – La voce della foresta», un film d’animazione che aiuta anche i bambini a riflettere sui danni della deforestazione. La protagonista è infatti Ozi, una giovane orangotango il cui habitat naturale, la foresta pluviale, viene distrutto dall’uomo. Diretto da Tim Harper, il film è prodotto da Leonardo di Caprio, da anni impegnato nella causa ambientalista.

Appuntamenti speciali

Fino al 22 settembre è disponibile il film-documentario «Jung Kook: I Am Still», sul famoso cantante sudcoreano. Dal 23 al 25 settembre tornerà invece al cinema per festeggiare il suo 50esimo anniversario l’horror di culto «Non aprite quella porta», uscito nel 1974; la proiezione sarà in 4K e nella versione «Director’s Cut».

Il weekend del 21 e 22 settembre vedrà in sala anche l’anteprima di «Transformers One», la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron. Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.