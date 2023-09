Torna BergamoScienza dal 29 settembre: tre incontri pre-festival

Si parte lunedì 11 settembre alle 18,30 presso Piazzale degli Alpini di Bergamo, con «Un insetto nel piatto». Un dialogo sul tema dell’alimentazione a base di insetti che, se nel panorama scientifico non rappresenta una novità, è emerso agli onori della cronaca proprio quest’anno a causa del dibattito politico in merito alla commercializzazione di insetti commestibili, e più in generale, della discussione tra curiosità verso nuovi ingredienti e ribrezzo alla sola idea, tra timori per la salute e interesse verso alternative alimentari sostenibili. A fare chiarezza saranno Giulia Tacchini, food and communication designer e co-fondatrice dell’associazione Entonote, e Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Veronesi. L’incontro, realizzato in collaborazione con Bergamo Nxt Station, sarà moderato da Riccardo Valesi, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bergamo. Per prenotazioni: https://bit.ly/3RbNcaW