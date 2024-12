Tutta grinta e sapori, Mary punta alla vittoria a Masterchef

Vuole vincere e non ne fa mistero. Schietta, ambiziosa e risoluta, anche con i compagni, Mary Cuzzupè si sta imponendo come uno dei volti di punta dell’edizione numero 14 di Masterchef che, dopo le prime due puntate dedicate alle selezioni, il 26 dicembre ha visto i 18 aspiranti chef darsi battaglia per evitare le prime due eliminazioni.

Il cibo dell’infanzia

La trentenne di Villongo, nata in Sicilia («Ho lasciato lì un pezzo di cuore, i totani sono il cibo della mia infanzia - ha detto - perché andavo a pescarli con i miei zii e poi mia nonna li cucinava per tutti») e cresciuta on the road con il padre camionista, passando anche dalla Germania prima di stabilirsi a Bergamo dall’età di 14 anni, si è già guadagnata il ruolo di leader in una delle due squadre della prima esterna.

I primi piatti

La brigata blu, da lei capitanata (l’ha scelta Simone, al comando della squadra rossa dopo aver vinto la prima prova nella masterclass), ha stravinto con un 22-3 netto, dopo aver cucinato risotto al gò (pesce di laguna ndr) e anguilla alla brace con polenta bianca per i pescatori di Casoni di Marano lagunare e le loro famiglie.

Manager con un progetto

Sui social è già tra le più seguite e commentate sui social: molti la amano, altrettanti la odiano, di certo è una figura cardine che promette di essere a lungo protagonista su Sky. Manager delle risorse umane nell’azienda per cui lavora da undici anni, sogna di aprire un enobistrot (chiamato «L’esaltazione», dove abbinare vini, cocktail e piatti creativi) con il fratello chef, si dichiara ambiziosa ed è convinta di poter vincere Masterchef. Eppure Mary, che aveva iniziato come cameriera, si è avvicinata alla cucina solo durante il Covid. Celiaca dal 2023, ha reinventato il suo stile culinario per adattarlo a nuove esigenze, senza rinunciare ai sapori della tradizione.

«Piedi a terra»