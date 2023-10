Una mostra itinerante, il Natale inizierà il 25 novembre a Bergamo con Christmas Design

La prima edizione di Christmas Design chiude il palinsesto delle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: un nuovo appuntamento culturale che ogni anno animerà il capoluogo durante il periodo natalizio. Un’iniziativa dedicata a cittadini residenti e turisti che vorranno immergersi in un percorso artistico e sensoriale concepito per enfatizzare l’atmosfera delle festività attraverso diverse forme di espressione artistica.

Dove, come e quando

Christmas Design si svolgerà dal 25 novembre al 7 gennaio invitando una quindicina di aziende del Made in Italy e altrettanti designer a creare valore per la collettività attraverso installazioni che raccontino il Natale e i suoi temi di riflessione in una maniera per nulla scontata. Opere luminose, new media art, sculture in legno e acciaio site specific, creazioni interattive di grande formato che prevedono il coinvolgimento del pubblico e murales anamorfici, saranno svelati ed esposti per 45 giorni in alcuni tra i luoghi simbolo di Bergamo – da Piazza della Repubblica all’Accademia Carrara, da Piazza Dante a Piazza Vecchia – delineando un itinerario fiabesco tra Città Bassa e Città Alta, da scoprire sotto una nuova luce.

Un percorso che dalla Stazione Ferroviaria di Bergamo Bassa guiderà fino a Piazza della Cittadella a Bergamo Alta. La fruizione della mostra sarà totalmente gratuita per il pubblico.

Un progetto per la mostra: Incorporare l’imprevisto, Edoardo Milesi, Archos, Alias Un allestimento luminoso: A2A Nocivelli, Horama, Chiara Arrigoni e Martina Nodari

L’organizzazione

La mostra diffusa è organizzata dal Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. L’ideatore e direttore artistico è il paesaggista Maurizio Vegini di Studio GPT, di concerto con Nicola Viscardi, manager di Duc. Protagoniste dell’evento sono importanti realtà imprenditoriali che hanno deciso di investire sulla valorizzazione del territorio. Una quindicina di aziende di rilievo internazionale hanno subito deciso di partecipare alla prima edizione di Christmas Design per mettersi al servizio della collettività, sostenendo altrettanti artisti e designer nella realizzazione delle opere che saranno esposte nelle piazze e nelle vie più fotografate. Così, conoscenze imprenditoriali e creatività d’autore troveranno una sintesi in installazioni spettacolari.

«Christmas Design, dunque, arricchisce il palinsesto di Natale a Bergamo, portando in città anche una mostra pop, di rilievo ma facilmente accessibile, che ha l’ambizione di invitare nel capoluogo anche un pubblico vasto e il turismo natalizio, chiudendo appunto in “bellezza” il BG-BS2023. Stiamo tenendo a battesimo una manifestazione che possa guardare avanti e che si rinnovi di anno in anno, coinvolgendo le realtà imprenditoriali e culturali maggiormente presenti sul territorio e oltre, generando rinnovata creatività e attrattività» spiega Viscardi.

«Noi non ci occupiamo di decorazioni natalizie, perché Bergamo sarà già bella e agghindata di suo. Ci chiamiamo Christmas Design perché portiamo in strada la creatività durante le Festività, il periodo dell’anno in cui ci si concede qualche minuto in più per le emozioni. Il nostro motto è “Christmas Design - La creatività per il Natale” e il nostro intento è quello di inserirci in un centro storico già splendente per portare in piazza un’arte accessibile a tutti. Siamo una mostra diffusa sul territorio e saremo felici se riusciremo a strappare un sorriso ai passanti, a regalare un’emozione a un bambino e, perché no, a suggerire una riflessione, sempre con leggerezza» continua Vegini.

L’allestimento del 2022 in Piazza Vecchia

Dal bus a via Mazzini, qualche anticipazione

«Posso segnalare quelle commissionate dalle aziende che – cronologicamente – sono arrivate per prime, come Whatever Brings you Happiness, un’installazione itinerante, perché si tratta di un bus Man Lion’s City diesel free di Atb, completamente trasformato da Peter Fink (l’autobus rimarrà operativo anche in questa veste, in servizio a rotazione su tutte le linee urbane). Ma anche Inner Resonance, un esempio di new media art del team creativo MiDi Motori Digitali, sponsorizzata da Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, in Piazza della Repubblica, con una speciale tecnologia led che mostrerà ai visitatori i molti volti della loro immagine. E ancora, Meraviglia, di Domus ing&arch, voluta da Lodauto, in Piazza della Cittadella, con un percorso luminoso che accompagnerà nel simbolismo del Natale, ma anche Cielo Colorato di Studio AMDL Circle, voluta da Studio BNC e Bergamo + per via Mazzini, che racconta il percorso interiore dell’uomo», afferma il direttore artistico.

L’omaggio a Kusama