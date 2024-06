«Urka! Busker night»: Bergamo s’infiamma di giochi e acrobazie

L’arte di strada sabato 29 giugno protagonista a Bergamo. Tutto pronto per «Urka! Busker Night», la quarta edizione della serata dedicata agli artisti di strada, organizzata da Pro Loco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi e con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo. Le vie del centro di Bergamo interessate saranno via Broseta, piazza Pontida, largo Cinque vie, Largo Nicolò Rezzara, via Sant’Alessandro, via XX Settembre e via Sant’Orsola.