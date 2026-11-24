Le indagini erano partite dalla Guardia di finanza di Bergamo nel 2020, ma quando la società è fallita, nel 2022 a Roma, dove aveva la sede legale, hanno proseguito i colleghi di Roma. Ieri mattina sono scattate le perquisizioni nell’ambito del crac di Semeraro, l’azienda di mobili che ha un punto vendita anche nella nostra provincia, a Stezzano. L’ex patron, G. S., è residente a Sarnico, finito agli arresti domiciliari nel dicembre 2020, e ora il nuovo marchio non ha nulla a che fare con le vicende giudiziarie. Dal novembre 2022 infatti è la «Stelli Srl» a gestire il punto vendita Semeraro di Stezzano, che anzi ha rilanciato con il progetto «Connessioni d’Arredo» per mettere in relazione clienti, architetti e professionisti del settore.

I finanzieri sono andati a bussare alla casa di G. S. e a quella di altri due indagati: il suo braccio destro, che vive nel Bresciano, e il suo commercialista di Treviglio in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale capitolino che ha disposto, nei loro confronti, il sequestro preventivo di beni, conti correnti e quote societarie per oltre 5,2 milioni di euro. È la somma che, secondo l’accusa, i tre avrebbero sottratto fraudolentemente al pagamento delle imposte. Contestualmente, con il supporto dei Reparti delle Fiamme Gialle di Bergamo e Brescia, ieri mattina sono state eseguite perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di 4 indagati - tra cui i tre destinatari del sequestro, più un uomo residente in provincia di Roma - coinvolti a vario titolo anche nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per operazioni dolose e autoriciclaggio.

Il fallimento nel 2022

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma ha proseguito le indagini, già iniziate a Bergamo, dopo che Semeraro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel luglio 2022 con un passivo di oltre 38 milioni. Faceva parte di un gruppo imprenditoriale composto da 21 soggetti giuridici, tutti riconducibili di fatto alla gestione dei tre indagati.

L’indagine fino ad oggi

Nel dicembre 2020 G. S., insieme a un collaboratore, erano finiti ai domiciliari per bancarotta fraudolenta e reati tributari su ordine del gip di Velletri, che aveva disposto il sequestro preventivo di circa 15 milioni di euro. I due erano accusati di aver lasciato i creditori (decine di società coinvolte con dipendenti, fornitori, istituti di credito, Erario e Inps) con un buco di oltre 52 milioni di euro oltre a 7 milioni di tasse non pagate. Ma i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo stavano già indagando su di lui, per la parte dei mancati versamenti tributari, tanto che gli avevano già fatto una perquisizione. Le indagini sono proseguite, permettendo di accertare come i tre indagati avessero posto in essere una serie di condotte per distrarre risorse societarie e non versare imposte per oltre 28 milioni di euro, oltre all’esposizione di crediti inesistenti per 11 milioni e al trasferimento tramite bonifici – privi di giustificazione contabile e con causali generiche – di somme di denaro per oltre 24 milioni.