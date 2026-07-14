Dimissioni volontarie in crescita, oltre 10 mila in Bergamasca in tre mesi - Video

Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte a un mercato sostanzialmente saturo in cui la domanda supera l'offerta. In questo scenario, come evidenziato dall'analisi della Cisl di Bergamo, la scelta di lasciare il posto fisso non è dettata dalla mancanza di impiego, ma dalla ricerca attiva di migliori prospettive di crescita e di un più equilibrato rapporto tra vita privata e professionale. Per le imprese locali, la sfida di attrarre e trattenere i talenti non si gioca più solo sul piano retributivo. Diventano infatti decisivi fattori come la flessibilità oraria, lo smart working e i percorsi di formazione continua; ambiti centrali per la contrattazione sindacale su cui, tuttavia, molte aziende del territorio manifestano ancora forti rigidità.