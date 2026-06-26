Famiglie fragili e anziani soli, nasce un nuovo fondo di solidarietà con Cisl e Caritas

Un nuovo strumento di solidarietà per sostenere famiglie con figli in età scolare e anziani soli in situazione di fragilità economica. Nasce presso la Fondazione della Comunità Bergamasca il «Fondo di Solidarietà Cisl – Fnp Cisl Bergamo – Caritas», promosso da Cisl Bergamo, Fnp Cisl Bergamo e Caritas Diocesana Bergamasca.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 131.100 euro e punta a sostenere circa 170 nuclei familiari, oltre a interventi specifici per prevenire sfratti e situazioni di grave precarietà abitativa.

L’iniziativa nasce dalla lettura dei bisogni del territorio, confermati anche dai dati dell’Osservatorio socioeconomico Cisl Bergamo: negli ultimi anni sono cresciute le situazioni di difficoltà nella Bergamasca, tra famiglie con problemi economici, pensionati con assegni al limite della soglia di povertà e lavoratori alle prese con retribuzioni insufficienti a garantire una vita dignitosa.

Nella Bergamasca oltre 55mila lavoratori percepiscono stipendi che faticano a superare i mille euro al mese. I dati del Caf Cisl indicano che l’80% di queste persone è rappresentato da donne e che il 60% ha un’età compresa tra i 20 e i 50 anni

Più di 55mila lavoratori con stipendi vicini ai mille euro

Nel solo capoluogo, le reti di assistenza e gli operatori sociali gestiscono ogni anno oltre 160mila pasti somministrati e 24mila pernottamenti per circa 1.150 persone in grave indigenza Secondo i dati dell’Osservatorio Cisl, nella Bergamasca oltre 55mila lavoratori percepiscono stipendi che faticano a superare i mille euro al mese. I dati del Caf Cisl indicano che l’80% di queste persone è rappresentato da donne e che il 60% ha un’età compresa tra i 20 e i 50 anni.

Nel solo capoluogo, le reti di assistenza e gli operatori sociali gestiscono ogni anno oltre 160mila pasti somministrati e 24mila pernottamenti per circa 1.150 persone in grave indigenza. Il territorio presenta inoltre un’incidenza di persone senza dimora e minori in difficoltà superiore alla media regionale.

La fragilità riguarda anche gli anziani: in provincia si contano 27,1 beneficiari di assegno sociale ogni mille abitanti con più di 65 anni, quota che sale nelle aree montane e interne. Nel 2025, su 227mila pensioni erogate, più di 135mila erano sotto la soglia dei mille euro; di queste, 96mila erano intestate a donne.

La presentazione del fondo

Le risorse del fondo

L’obiettivo non è soltanto erogare contributi economici, ma affiancare le persone attraverso percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento, promuovendo autonomia e rafforzando le reti di prossimità La dotazione iniziale del «Fondo di Solidarietà Cisl – Fnp Cisl Bergamo – Caritas» è composta da 60mila euro messi a disposizione dalla Federazione Nazionale Pensionati Cisl Bergamo, 51.100 euro dal sistema Cisl con le sue categorie — FIT, Fisascat, Scuola, Fim, Femca, Filca, FP, Fai, First e Fistel — e 20mila euro da Caritas Diocesana Bergamasca.

Il fondo è ospitato presso la Fondazione della Comunità Bergamasca, che ne garantirà la gestione amministrativa, la trasparenza nell’utilizzo delle risorse e la rendicontazione delle attività realizzate.

L’obiettivo non è soltanto erogare contributi economici, ma affiancare le persone attraverso percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento, promuovendo autonomia e rafforzando le reti di prossimità.

Beneficiari e contributi

Il regolamento del fondo individua due categorie principali di beneficiari: famiglie con almeno un figlio under 16 e persone over 67 che vivono sole o in coppia con redditi inferiori alle soglie previste.

I contributi potranno arrivare fino a un massimo di 700 euro per nucleo familiare e saranno destinati a sostenere spese legate alla frequenza scolastica, come trasporti, materiale didattico e libri di testo; visite specialistiche e cure sanitarie, comprese quelle odontoiatriche; percorsi terapeutici per persone con disabilità, tra cui logopedia, fisioterapia, piscina terapeutica e attività riabilitative; interventi sociosanitari e assistenziali, come assistenza domiciliare e badanti.

Una quota specifica di 30mila euro sarà riservata a situazioni di sfratto esecutivo o grave morosità abitativa, con interventi costruiti in collaborazione con i servizi sociali e gli altri soggetti coinvolti.

Il ruolo dei Centri di Ascolto