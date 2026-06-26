Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Venerdì 26 Giugno 2026

Famiglie fragili e anziani soli, nasce un nuovo fondo di solidarietà con Cisl e Caritas

LA DECISIONE. Dotazione iniziale di 131.100 euro per sostenere circa 170 nuclei familiari. Il fondo, ospitato dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, finanzierà contributi economici e percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
Famiglie fragili e anziani soli, nasce un nuovo fondo di solidarietà con Cisl e Caritas
L’iniziativa nasce dalla lettura dei bisogni del territorio orobico

Bergamo

Un nuovo strumento di solidarietà per sostenere famiglie con figli in età scolare e anziani soli in situazione di fragilità economica. Nasce presso la Fondazione della Comunità Bergamasca il «Fondo di Solidarietà Cisl – Fnp Cisl Bergamo – Caritas», promosso da Cisl Bergamo, Fnp Cisl Bergamo e Caritas Diocesana Bergamasca.
Il fondo ha una dotazione iniziale di 131.100 euro e punta a sostenere circa 170 nuclei familiari, oltre a interventi specifici per prevenire sfratti e situazioni di grave precarietà abitativa.

L’iniziativa nasce dalla lettura dei bisogni del territorio, confermati anche dai dati dell’Osservatorio socioeconomico Cisl Bergamo: negli ultimi anni sono cresciute le situazioni di difficoltà nella Bergamasca, tra famiglie con problemi economici, pensionati con assegni al limite della soglia di povertà e lavoratori alle prese con retribuzioni insufficienti a garantire una vita dignitosa.

Nella Bergamasca oltre 55mila lavoratori percepiscono stipendi che faticano a superare i mille euro al mese. I dati del Caf Cisl indicano che l’80% di queste persone è rappresentato da donne e che il 60% ha un’età compresa tra i 20 e i 50 anni

Più di 55mila lavoratori con stipendi vicini ai mille euro

Nel solo capoluogo, le reti di assistenza e gli operatori sociali gestiscono ogni anno oltre 160mila pasti somministrati e 24mila pernottamenti per circa 1.150 persone in grave indigenza

Secondo i dati dell’Osservatorio Cisl, nella Bergamasca oltre 55mila lavoratori percepiscono stipendi che faticano a superare i mille euro al mese. I dati del Caf Cisl indicano che l’80% di queste persone è rappresentato da donne e che il 60% ha un’età compresa tra i 20 e i 50 anni.

Nel solo capoluogo, le reti di assistenza e gli operatori sociali gestiscono ogni anno oltre 160mila pasti somministrati e 24mila pernottamenti per circa 1.150 persone in grave indigenza. Il territorio presenta inoltre un’incidenza di persone senza dimora e minori in difficoltà superiore alla media regionale.

La fragilità riguarda anche gli anziani: in provincia si contano 27,1 beneficiari di assegno sociale ogni mille abitanti con più di 65 anni, quota che sale nelle aree montane e interne. Nel 2025, su 227mila pensioni erogate, più di 135mila erano sotto la soglia dei mille euro; di queste, 96mila erano intestate a donne.

Famiglie fragili e anziani soli, nasce un nuovo fondo di solidarietà con Cisl e Caritas
La presentazione del fondo

Le risorse del fondo

L’obiettivo non è soltanto erogare contributi economici, ma affiancare le persone attraverso percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento, promuovendo autonomia e rafforzando le reti di prossimità

La dotazione iniziale del «Fondo di Solidarietà Cisl – Fnp Cisl Bergamo – Caritas» è composta da 60mila euro messi a disposizione dalla Federazione Nazionale Pensionati Cisl Bergamo, 51.100 euro dal sistema Cisl con le sue categorie — FIT, Fisascat, Scuola, Fim, Femca, Filca, FP, Fai, First e Fistel — e 20mila euro da Caritas Diocesana Bergamasca.
Il fondo è ospitato presso la Fondazione della Comunità Bergamasca, che ne garantirà la gestione amministrativa, la trasparenza nell’utilizzo delle risorse e la rendicontazione delle attività realizzate.
L’obiettivo non è soltanto erogare contributi economici, ma affiancare le persone attraverso percorsi di ascolto, orientamento e accompagnamento, promuovendo autonomia e rafforzando le reti di prossimità.

Beneficiari e contributi

Il regolamento del fondo individua due categorie principali di beneficiari: famiglie con almeno un figlio under 16 e persone over 67 che vivono sole o in coppia con redditi inferiori alle soglie previste.
I contributi potranno arrivare fino a un massimo di 700 euro per nucleo familiare e saranno destinati a sostenere spese legate alla frequenza scolastica, come trasporti, materiale didattico e libri di testo; visite specialistiche e cure sanitarie, comprese quelle odontoiatriche; percorsi terapeutici per persone con disabilità, tra cui logopedia, fisioterapia, piscina terapeutica e attività riabilitative; interventi sociosanitari e assistenziali, come assistenza domiciliare e badanti.
Una quota specifica di 30mila euro sarà riservata a situazioni di sfratto esecutivo o grave morosità abitativa, con interventi costruiti in collaborazione con i servizi sociali e gli altri soggetti coinvolti.

Il ruolo dei Centri di Ascolto

Un elemento centrale dell’iniziativa sarà il ruolo dei Centri di Ascolto Parrocchiali, che raccoglieranno le richieste, accompagneranno i beneficiari nei percorsi di accesso e contribuiranno al monitoraggio degli interventi.
Nei casi più complessi sarà favorito il raccordo con i Servizi Sociali comunali e con le realtà territoriali già impegnate nella presa in carico delle fragilità.
Il fondo punta quindi a costruire percorsi condivisi capaci di prevenire l’aggravarsi delle situazioni di vulnerabilità, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore e comunità locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Terza Età
Sentimenti, costume
Povertà
Questioni sociali (generico)
Sociale
France Presse
Fim
Federazione Nazionale Pensionati Cisl Bergamo
Federazione Italiana Tennis
CISL
Bergamasca