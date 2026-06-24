Giochi Preziosi Bergamo chiude in anticipo: da domenica stop al punto vendita di via XX Settembre

Accelera la crisi del punto vendita Giochi Preziosi di via XX Settembre a Bergamo. La chiusura al pubblico, annunciata improvvisamente, è prevista per domenica 28 giugno. Da lunedì le lavoratrici e i lavoratori resteranno in servizio attivo per circa cinque giorni, il tempo necessario a gestire le operazioni di svuotamento dei locali. La notizia arriva a ridosso dell’assemblea sindacale e segue il recente sciopero con adesione al 100%, che aveva portato alla chiusura temporanea del negozio.





Da lunedì le lavoratrici e i lavoratori resteranno in servizio attivo per circa cinque giorni, il tempo necessario a gestire le operazioni di svuotamento dei locali La vertenza bergamasca si inserisce in un quadro nazionale complesso e frammentato, confermato anche dall’esito dell’incontro tra i vertici societari e i sindacati tenutosi a Roma il 22 giugno. L’azienda ha confermato la sottoscrizione di un accordo con il gruppo industriale cinese Superhisen, operazione che attende l’autorizzazione del Tribunale di Milano e che dovrebbe portare il nuovo soggetto ad assumere la maggioranza della compagine societaria entro il 6 agosto. Il nuovo assetto, tuttavia, non modifica i piani di ridimensionamento della rete retail, lasciando attive tutte le procedure di dismissione già previste.

La Filcams Cgil: «Nessuna garanzia per i lavoratori»

«La chiusura di Bergamo è la conferma di un quadro in cui la trasparenza e la completezza delle informazioni continuano a mancare», dichiara Nicholas Pezzè, segretario generale della Filcams Cgil di Bergamo.

Nel punto vendita cittadino, spiega il sindacato, l’organico si è già ridotto nel tempo, passando da 11 a 7 dipendenti attuali, oltre alla direzione. «Oggi a queste persone non viene offerta alcuna garanzia. Seguiamo la situazione con forte preoccupazione, poiché l’assenza di soluzioni concrete sul territorio rischia di lasciare i lavoratori senza reali prospettive di continuità lavorativa», aggiunge Pezzè.

Chiesto un confronto preventivo