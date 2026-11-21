L’edizione 2027 della pubblicazione , curata dal Seminario permanente Luigi Veronelli e presentata giovedì pomeriggio al Convento dei Neveri di Bariano, celebra anche un anniversario speciale: i cento anni dalla nascita del famoso giornalista e critico enogastronomico. Per l’occasione il volume dedica una parte alla figura e all’opera dell’intellettuale che ancora oggi viene ricordato per la sua visione lungimirante e per aver difeso il vino contadino. L’incontro molto partecipato è stato ospitato a pochi metri dallo spazio espositivo permanente «Il Veronelli», che conserva l’archivio, la biblioteca di oltre 6.500 volumi, la cantina con circa 12mila bottiglie, lo storico studio di «Gino» e la sala assaggi.

Le aziende premiate

In guida entrano le aziende vitivinicole Tenuta Casa Virginia di Villa d’Almé (nove le etichette premiate: un 3 stelle oro al vino Violino Essenza Bergamasca Rosso più tre 3 stelle e cinque 2 stelle); Castello di Grumello nell’omonima Grumello del Monte (che ha ottenuto ben dieci riconoscimenti: due vini 3 stelle, cinque 2 stelle e tre grandi esordi legati alle bollicine di Villa Drezza); Il Cipresso di Scanzorosciate (con un 3 stelle e sette 2 stelle); Tosca di Pontida (un 3 stelle, sette 2 stelle e un grande esordio); Cavalli Faletti a Villa di Serio (sette 2 stelle e due vini con 1 stella); Ca’ Olta di Scanzorosciate (un 2 stelle), Carlozadra di Grumello del Monte (un 3 stelle e un 2 stelle); Fejoia di Scanzorosciate (un 3 stelle e un 2 stelle); Nove Lune di Cenate Sopra (un 3 stelle, due 2 stelle e un grande esordio, ma anche il premio Sole, assegnato dalla giuria al Costa Jels Cuvée I Pas Dosé); Orsini Giuseppe di Nembro (un 3 stelle, due 2 stelle e un grande esordio); Petraia di Adrara San Martino con due grandi esordi; Podere Cavaga di Foresto Sparso con cinque grandi esordi; Sant’Egidio a Sotto il Monte Giovanni XXIII (con quattro 2 stelle e un grande esordio); Tenuta Iris di Grumello del Monte (un vino 3 stelle e quattro vini con 2 stelle); Tenuta Rabaiona di Mozzo (due 2 stelle e un grande esordio) e Valba di Cenate Sopra (un 3 stelle e cinque 2 stelle).