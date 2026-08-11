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Economia / Bergamo Città Martedì 11 Agosto 2026

Poste Italiane assume a Bergamo: lavoro per laureati e laureandi, candidature entro il 26 agosto

LAVORO. Poste Italiane cerca laureati e laureandi in provincia di Bergamo da inserire negli uffici postali come consulenti finanziari. Le risorse si occuperanno di promozione e vendita di servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento. Candidature online entro il 26 agosto.

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Poste Italiane assume a Bergamo: lavoro per laureati e laureandi, candidature entro il 26 agosto

Poste Italiane ricerca in provincia di Bergamo laureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti. I consulenti finanziari rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.

È possibile inviare la propria candidatura, entro il 26 agosto, tramite la pagina web https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs/preview/460/?mode=location.

Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono requisiti preferenziali: possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

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