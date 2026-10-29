Premiate 61 attività storiche: «Legami forti con la comunità»
IN CITTÀ ALTA. Il riconoscimento di Regione Lombardia ad artigiani e commercianti con almeno 40 anni alle spalle. L’assessore Guidesi: «Grazie per quanto fate». Il collega Franco: «Ricchezza non solo economica».
Dedizione, cura del prodotto o del servizio e della relazione col cliente, ma anche capacità di reinventarsi ogni giorno. Ci sono anche questi tra gli elementi che hanno portato ieri 61 botteghe e locali bergamaschi a essere premiati come «Attività storiche» (almeno 40 anni di attività) da Regione Lombardia. «Questo premio è un modo di Regione per dirvi grazie per quello che avete fatto fin qui e che farete in futuro», ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi aprendo la cerimonia di consegna nell’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università di Bergamo, a cui hanno partecipato anche Miriam Gualini, presidente dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo della Camera di Commercio di Bergamo, l’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale Paolo Franco e i consiglieri regionali Davide Casati (Pd) e Michele Schiavi (FdI). «Le attività storiche - aggiunge l’assessore Franco - sono una ricchezza che va oltre il valore economico: rappresentano legami, esperienze e storie che si intrecciano con quelle delle nostre comunità».
I premiati
Tra le attività insignite, 19 sono state proposte da Confartigianato Bergamo e premiate dalla vicepresidente vicaria Nadia Palazzi: Rocchi Pneumatici (Bagnatica, 1971), Albizzati Carrozzeria (Bergamo, 1945), Donna Hair (Bergamo, 1985), Gioielli Facchinetti (Bergamo, 1982), Alimentari Monaci (Branzi, 1964), Luciano Acconciature (Branzi, 1983), G.F. Ceramiche (Calvenzano, 1981), Belotti (auto e moto, Castelli Calepio, 1968), Carrozzeria Manfredi (Castelli Calepio, 1976), Tappezzeria Bancora (Grumello, 1981), Autofficina Rota (Medolago, 1971), Tappezzeria Bergamelli (Nembro, 1960), Acconciature Fiorenzo (Pianico, 1976), Colombo (preziosi, Piazza Brembana, 1961), Elta (attrezzature, San Paolo d’Argon, 1982), Autofficina Bonaiti (San Pellegrino, 1984), Tipografia Sebina (Sarnico, 1956), Pastificio Annalena (Spirano, 1982), Martinelli Gioielli (Trescore, 1960).
Cinque sono state segnalate da Cna Bergamo e premiate dal suo direttore Tomas Toscano: Fotofantasy (Alzano, 1985), Bolazzi Autofficina (Bergamo, 1966), Bar Mantegazza (Clusone, 1966), F.lli Locatelli (casa e arredamento, Clusone, 1965), Acconciature Elena (Rogno, 1971).
Sedici quelle individuate invece da Confcommercio Bergamo e premiate dal presidente Luciano Patelli: Caffè del Tasso (Bergamo, 1982), Livio Bresciani (alimentari, Bergamo, 1979), Panificio di Bonate Sotto (1959), Osteria Lanzeni (Caravaggio, 1957), Ristorante Fatur (Cisano, 1974), Taverna Tonallo (Cisano, 1970), Bettineschi Sport (Colere, 1983), Le Bianchi (cura della persona, Lovere, 1971), Rivendita 2 (bar-tabaccheria, Martinengo, 1896), Ristorante Parco dei Colli (Ponteranica, 1985), Macelleria Zanchi (Pontirolo Nuovo, 1950), Bar Ristorante Mento (Roncola, 1984), Bar Rheda (Treviglio, 1985), Magazzini Pok Ghey (abbigliamento, Urgnano, 1983), Hotel Ristorante Morandi (Valbondione, 1969), Pizzeria Lilia (Villongo, 1969).
Altre due arrivano da Confesercenti Bergamo. A premiarle il presidente Antonio Terzi: Pi-Greco (abbigliamento, Bergamo, 1977), Angolo Verde (Treviglio, 1979). Il Comune di Suisio ha indicato poi la Cooperativa Agricola di Consumo Suisio (1946). Infine, 18 autocandidature: Ristorante Isola Zio Bruno (Albino, 1974), Angioletti Autocarri (Bonate Sopra, 1984), Farmacia Trail (Brembate Sopra, 1969), Intermobil (Casazza, 1967), Ristorante Malga Alta (Castione 1970), Rigamonti (attrezzature, Dalmine, 1960), Farmacia Antica Spezieria della Comunità (Martinengo, 1541), Farmacia Grieco (Paladina, 1968), Foto Ottica Walter (Piazza Brembana, 1979), Pasticceria Milesi (Piazza Brembana, 1977), Ravelli Service (macchine tessili, Romano di Lombardia, 1977), Macelleria Marchesi (Seriate, 1981), Macelleria Belotti (Serina, 1972), Benzoni Moto (Songavazzo, 1978), Sogni alla Mano (abbigliamento, Sovere, 1980), Santhomé (Stezzano, 1979), Enea (bar-tabaccheria, Vertova, 1955), Calzature Carminati (Zogno, 1975).
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