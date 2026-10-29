Premiate 61 attività storiche: «Legami forti con la comunità»

Dedizione, cura del prodotto o del servizio e della relazione col cliente, ma anche capacità di reinventarsi ogni giorno. Ci sono anche questi tra gli elementi che hanno portato ieri 61 botteghe e locali bergamaschi a essere premiati come «Attività storiche» (almeno 40 anni di attività) da Regione Lombardia. «Questo premio è un modo di Regione per dirvi grazie per quello che avete fatto fin qui e che farete in futuro», ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi aprendo la cerimonia di consegna nell’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università di Bergamo, a cui hanno partecipato anche Miriam Gualini, presidente dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo della Camera di Commercio di Bergamo, l’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale Paolo Franco e i consiglieri regionali Davide Casati (Pd) e Michele Schiavi (FdI). «Le attività storiche - aggiunge l’assessore Franco - sono una ricchezza che va oltre il valore economico: rappresentano legami, esperienze e storie che si intrecciano con quelle delle nostre comunità».