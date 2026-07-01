Muore in un incidente al ritorno dalla vacanza per festeggiare il 50° di nozze

Avevano trascorso tre giorni al mare di Viserba per festeggiare il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, ma sulla strada di ritorno in moto verso la loro casa di Paladina sono stati tamponati da un tir: un incidente che è stato fatale per la moglie, Antonella Bonalumi, casalinga di 68 anni, mentre il marito Gualtiero Cattaneo, di 72 anni, è ferito ma non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Il dramma si è consumato un’oretta e mezza dopo la partenza dall’albergo dov’erano alloggiati, alle 21.30 di lunedì sera lungo l’Autostrada del Sole, all’altezza della località Calcara di Crespellano, in provincia di Bologna.

Il marito settantaduenne era alla guida della loro moto Yamaha TMax, mentre la donna viaggiava seduta dietro di lui. All’improvviso il mezzo a due ruote è stato tamponato da un autoarticolato: un impatto tremendo, che ha scaraventato Antonella Bonalumi sull’asfalto, dove la sessantottenne è morta sul colpo per le ferite riportate nell’impatto.

I soccorsi

Il 118 ha inviato sul posto automedica e ambulanza, ma per la bergamasca non c’è stato nulla da fare. Ferito, ma in maniera non grave e sempre comunque rimasto cosciente, il marito, che è stato medicato dal personale sanitario e portato con l’ambulanza e in codice giallo all’ospedale Maggiore di Bologna, dove martedì era ancora ricoverato. Illeso, invece, il conducente del camion, un uomo di 56 anni.

La polizia stradale di Bologna si è occupata dei rilievi del sinistro, avvenuto in un tratto rettilineo dell’A1, anche per chiarire con precisione le cause: sul Bolognese lunedì sera era in corso un violento nubifragio, che pare non avesse tuttavia raggiunto il punto in cui è avvenuto l’incidente. Gli agenti della Polizia Stradale bolognese hanno comunque raccolto le testimonianze di altri automobilisti.

Chi era Antonella Bonalumi

La moto incidentata della coppia bergamasca Antonella Bonalumi era nata il 21 febbraio del 1958 e abitava con il marito Gualtiero Cattaneo in un appartamento al civico 20 di via Ghiaie a Paladina con due figli adulti. Lei casalinga, lui piastrellista in pensione, non erano nuovi a vacanze assieme, anche di pochi giorni e in moto, sulla riviera romagnola. In particolare all’hotel Viserba dell’omonima località e al prospiciente stabilimento balneare «Bagno 18» erano due volti noti e benvoluti.

«La notizia di quello che è accaduto ci ha sconvolto – racconta un altro ospite bergamasco della stessa struttura –: benché fossero stati qui soltanto tre giorni, da sabato a lunedì, per festeggiare il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, avevamo già stretto amicizia sia in albergo sia in spiaggia. Attorno alle 20 di lunedì sera, dopo cena, ci siamo avvicinati per salutarli e augurare loro un buon rientro. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo letto sul sito de L’Eco l’accaduto e siamo rimasti senza parole. Abbiamo sperato che non fossero loro le persone coinvolte, ma alla fine ci è stato confermato. Spiace davvero tanto per la signora Antonella, mentre il fatto che il marito non sia rimasto ferito in modo grave in parte ci rincuora».