Incidente in moto sull’A1, muore una donna di Paladina di 68 anni. Ferito il marito

Al momento dell’impatto stava piovendo. L’urto ha sbalzato la donna sull’asfalto: una caduta molto violenta, per la 68enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato in codice di media gravità all’ospedale di Bologna. Incolume il conducente del camion. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenute pattuglie dipendenti la Sottosezione Autostradale di Polizia Stradale di Bologna Sud