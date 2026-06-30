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Cronaca / Hinterland Martedì 30 Giugno 2026

Incidente in moto sull’A1, muore una donna di Paladina di 68 anni. Ferito il marito

LA TRAGEDIA. Una donna di 68 anni, di Paladina, è morta in un incidente stradale avvenuto verso le 21.30 di lunedì 29 giugno sulla A1, all’altezza di Calcara di Crespellano, nel Bolognese. In moto con il marito, sono stati tamponati da un tir.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Incidente in moto sull’A1, muore una donna di Paladina di 68 anni. Ferito il marito
La moto coinvolta nello schianto
(Foto di Bologna Today)

Bologna

Tragedia in autostrada nella serata di lunedì 29 giugno, intorno alle 21.45. Una donna di 68 anni, residente a Paladina, è morta in seguito ad un incidente avvenuto lungo l’A1, all’altezza di Calcara, nel Bolognese.

La donna era in moto con suo marito di 72 anni: la coppia viaggiava in direzione Nord in sella a una Yamaha TMax, quando la loro moto è stata tamponata da un autoarticolato.

Al momento dell’impatto stava piovendo. L’urto ha sbalzato la donna sull’asfalto: una caduta molto violenta, per la 68enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato in codice di media gravità all’ospedale di Bologna. Incolume il conducente del camion. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenute pattuglie dipendenti la Sottosezione Autostradale di Polizia Stradale di Bologna Sud

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