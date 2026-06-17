Noemi e l’esame di Maturità in ospedale dopo la leucemia e il trapianto: «Non sono la mia malattia»

«Il mio obiettivo di vita è essere Noemi, non la mia malattia. La leucemia è una parte di me, logicamente mi ha cambiata, ma io non sono la leucemia». Noemi Gandossi, 18 anni di Torre de’ Roveri, affronterà la Maturità in ospedale, lontana dai compagni di classe, dalle aule di scuola e dai tradizionali momenti di festa di fine anno. Gli scritti li sosterrà al «Papa Giovanni XXIII», dove nei mesi scorsi ha affrontato una leucemia e un trapianto di midollo.

Un mix di emozioni

Studentessa del liceo artistico Manzù, ora è a casa per il periodo di osservazione post trapianto ma le sue condizioni non le consentono di frequentare luoghi chiusi e affollati e solo per l’esame orale si valuta l’eventuale possibilità di tornare a scuola, con particolari precauzioni.«Ho svariate emozioni – racconta –. Sicuramente un po’ di agitazione, perché nessuno ti racconta com’è fare la Maturità in ospedale. Ma anche tristezza per un anno vissuto a distanza dai compagni. Ho perso il quinto anno, che è quello più bello. Ho dovuto rinunciare alla cena di classe e alla festa di fine scuola. Avrei voluto entrare di più nel gruppo classe».

«Ho pianto tanto, è stata tosta»

La leucemia diagnosticata a ottobre ha cambiato radicalmente la sua quotidianità, tra ricoveri, intense cure, il trapianto a inizio 2026 e una lunga fase di recupero. «C’erano giorni in cui dormivo quasi tutto il tempo. Ho pianto tanto, è stata tosta. Sono esperienze che non auguro a nessuno, soprattutto a qualcuno della mia età. Vorrei che la gente conoscesse di più la leucemia e le cure che esistono. In ospedale c’è tanta sofferenza. Vedere persone, tra cui molti giovani, che lottano ogni giorno tra vita e morte ti segna e cambia tanto».