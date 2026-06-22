Sparatoria a Seriate, si cercano tre uomini: si segue la pista del regolamento di conti per droga

Si cercano tre uomini, cittadini marocchini, ritenuti i presunti responsabili della sparatoria avvenuta nella serata di domenica 21 giugno a Seriate, nella zona delle piscine Aquamore. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bergamo proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e rintracciare le persone coinvolte.

La sparatoria è avvenuta poco prima delle 19,30 in via Francesco Decò e Torquato Canetta, nel parcheggio lungo la strada che costeggia la recinzione dell’impianto natatorio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe sceso da un’auto nera imbracciando un’arma da fuoco e avrebbe esploso diversi colpi in direzione di un’altra persona, poi fuggita a piedi e salita a bordo di un secondo veicolo diretto verso il centro di Seriate.

I testimoni hanno raccontato di aver udito una sequenza ravvicinata di spari, tra i quattro e gli otto colpi. In strada, all’esterno delle piscine e nella zona del vicino centro sportivo, si sono vissuti momenti di panico: in quel momento molte famiglie stavano uscendo dall’impianto dopo il pomeriggio trascorso in piscina.

Nessun ferito

Non risultano feriti. Una donna, che si trovava con i figli piccoli, è stata soccorsa dalla Croce Verde sotto shock. In un primo momento era stato ipotizzato anche il possibile ferimento di qualcuno, ma i soccorritori non hanno trovato persone colpite da arma da fuoco.

I soccorsi intervenuti a Seriate con la Croce Verde

(Foto di Yuri Colleoni)

I bossoli a terra e i filmati delle telecamere

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e svolto i rilievi anche con il supporto della Scientifica. A terra, fuori dalle piscine, sono stati trovati tre bossoli; altri colpi avrebbero raggiunto una Mercedes bianca parcheggiata, danneggiandone un finestrino. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere della zona, comprese quelle della vicina edicola e del sistema di lettura targhe del territorio. Secondo quanto emerso dalle testimonianze, gli aggressori si sarebbero allontanati a bordo di una Peugeot nera. Una delle guardie del supermercato Unes sarebbe riuscita ad annotare la targa del veicolo.

I rilievi dopo la sparatoria a Seriate

(Foto di Yuri Colleoni)

Regolamento di conti per droga