Costruire nuove competenze partendo dai banchi di scuola, trasformando le opportunità offerte dalle politiche europee in concrete prospettive professionali sul territorio. È questo il filo conduttore dell’incontro «Giovani e lavoro: professionalità da costruire e opportunità locali ed europee per lo sviluppo rurale» , andato in scena al Centro di formazione professionale Fondazione Isb di Torre Boldone, promosso dal Gal Colline Bergamasche nell’ambito del Festival delle Comunità Rurali organizzato dalla Provincia di Bergamo ed Europe Direct. Al fianco di Gloria Cornolti (Provincia ), Ester Carrara (Europe Direct Bergamo) e Simonetta Rinaldi del BioDistretto Agricoltura Sociale Bergamo – intervenuta per illustrare prospettive occupazionali legate al biologico – è intervenuta Carmelita Trentini, direttrice del Gal Colline Bergamasche.

«Abbiamo scelto il tema dei giovani e del lavoro perché è la chiave per il futuro – spiega Trentini –. Volevamo entrare direttamente in una scuola alberghiera per mostrare agli studenti quali strumenti mette in campo l’Europa, dagli stage all’Erasmus fino al programma Leader, affinché possano vivere e rimanere qui». Durante la mattinata sono stati presentati diversi progetti : dalle clip video di «Officine Giovani» sui mestieri locali fino ai temi di ricerca con l’Università di Bergamo e ai bandi per le startup. «Il Gal vuole essere un acceleratore di idee per aiutare il territorio e anche i ragazzi a realizzare le proprie intuizioni, anche nei settori dell’accoglienza e dell’agriturismo – conclude –. Abbiamo lasciato agli studenti un codice Qr per raccogliere proposte e far partire nuovi progetti».