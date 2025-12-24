Le fiabe di Natale: speranza, poesia e meraviglia sotto l’albero

Accendono la luce di un racconto proprio là dove il buio cala prima, e ricordano che l’ascolto è la forma più antica dell’incontro. In questa atmosfera incantata si muovono le «Fiabe sotto l’albero» (Feltrinelli) con le voci di Andersen, Capuana, Wilde e Perrault: storie di speranza e rinascita, con illustrazioni di Jeugov. Una galleria di personaggi, dalla «Regina delle nevi» alla «Fata Neve» che parlano alla nostra parte più fragile e luminosa.

Fabian Negrin, autore e illustratore, con «Cappuccetti rossi» (Giunti), apre invece un dialogo sull’identità e sul cambiamento. Propone dodici variazioni originali, buffe, poetiche e imprevedibili della fiaba classica, con altrettanti modi di attraversare il bosco - metafora di paura, rabbia, incertezza - per affrontare il lupo che ciascuno porta con sé. Il rosso diventa simbolo di coraggio, metamorfosi e tenerezza.