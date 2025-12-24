Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Il piacere di leggere / Bergamo Città
Mercoledì 24 Dicembre 2025

Le fiabe di Natale: speranza, poesia e meraviglia sotto l’albero

I CONSIGLI DI LETTURA. A Natale le fiabe, con il loro passo silenzioso, entrano con delicatezza, come un dono, nelle case e nei cuori.

Sabrina Penteriani
Sabrina Penteriani
La copertina del libro
La copertina del libro

Accendono la luce di un racconto proprio là dove il buio cala prima, e ricordano che l’ascolto è la forma più antica dell’incontro. In questa atmosfera incantata si muovono le «Fiabe sotto l’albero» (Feltrinelli) con le voci di Andersen, Capuana, Wilde e Perrault: storie di speranza e rinascita, con illustrazioni di Jeugov. Una galleria di personaggi, dalla «Regina delle nevi» alla «Fata Neve» che parlano alla nostra parte più fragile e luminosa.

Fabian Negrin, autore e illustratore, con «Cappuccetti rossi» (Giunti), apre invece un dialogo sull’identità e sul cambiamento. Propone dodici variazioni originali, buffe, poetiche e imprevedibili della fiaba classica, con altrettanti modi di attraversare il bosco - metafora di paura, rabbia, incertezza - per affrontare il lupo che ciascuno porta con sé. Il rosso diventa simbolo di coraggio, metamorfosi e tenerezza.

Dolce ed evocativo «Il Natale di Legnetto» (Rizzoli), di Lane Smith, invita a riflettere sul senso del dono, scoprendo alla fine che l’importante è che nasca dal cuore. Un piccolo legnetto, offerto con amore, può trasformarsi in segno di cura, come accade a ogni gesto autentico. Infine, nell’albo illustrato «Indovina chi viene a merenda» (Terre di Mezzo) di Laura Mucha e Marc Boutavant, si scopre un allegro teatro fiabesco. Al centro della storia c’è il piccolo Orso che vorrebbe leggere in pace, ma viene interrotto da personaggi come Riccioli d’oro, i tre porcellini e il lupo: tutti vogliono assaggiare il suo porridge. Un invito, in fondo, ad accogliere le sorprese con sorriso e meraviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Letteratura
Tradizioni
Tempo libero
Vacanze
Vita quotidiana
Marc Boutavant
Feltrinelli
Giunti
Rizzoli
Terre di mezzo
Natale 2025