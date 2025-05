Le indagini di Bramard a un passo dalla televisione

Tutta l’inchiesta comincia a metà di giugno, in coincidenza con l’ultimo giorno di scuola di Bramard: nel senso che è l’ultimo giorno della sua carriera di insegnante in una scuola superiore di provincia. Per evitare cerimonie e congedi imbarazzanti, «aspetta in classe che se ne vadano tutti i colleghi. Poi scende in sala insegnanti e lì trova una bella donna che lo sta cercando»: non ha a che fare con la scuola, è una gallerista, agente e confidente di un’artista di fama mondiale. Tina, questo il suo nome, «ha sempre avuto una vita ritirata, da dieci anni si era chiusa in una mansarda - da cui il titolo del libro - dalla quale non usciva mai. Da un anno è scomparsa. Muriel le manda dei messaggi, ma lei non risponde. Molto strano. Muriel si preoccupa, chiama la polizia che comincia a indagare, mossa dalla notorietà del personaggio. Ma non ci sono tracce di violenza, e Tina ha portato con sé dei soldi»: tutto congiura a far pensare ad un caso di allontanamento volontario. Muriel, tuttavia, resta convinta che sia successo qualcosa di brutto, «va da Bramard e gli chiede di indagare su questa scomparsa». Questo l’abbrivio del sesto titolo della serie. Quanti ce ne saranno ancora? «Arriverò, in tutto, a nove, massimo dieci episodi. Ho firmato un contratto per altri tre libri con Bramard, e uno per un altro libro extra saga. Dati i miei tempi di scrittura, ci metterò otto anni. Ora ne ho 53: avrò superato i sessanta, con loro ne avrò trascorsi quasi venti. A quel punto o sarò pronto ad affrontare nuovi personaggi e avventure, oppure… basta». Nikpalj: «Devono morire, alla fine della serie?». «No. Non riesco a immaginare il loro commiato, ma non credo sia quello il loro modo di uscire di scena». Per i due protagonisti, però, è in preparazione un futuro televisivo: «Stiamo scrivendo una serie tratta da Bramard e Arcadipane», informa Longo. «Sei puntate con Sky. Finiremo di scrivere a settembre-ottobre, verrà girata a fine 2025. Se e quando uscirà di preciso non si sa. Tanti progetti magari si interrompono, o non vanno mai in produzione».