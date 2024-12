L’incanto della neve tra fiabe, curiosità e liete sorprese

«Nuvolario», «Ventario», «Cometario», «Ondario»: ognuno aiuta guardare il mondo con occhi diversi. «Nevario» contiene curiosità, aneddoti, fiabe, episodi e personaggi legati alla neve. Nel paesaggio innevato c’è sempre un tocco di magia: lo mostra in modo poetico «Il desiderio di una piccola talpa» (Kite edizioni) dell’autore coreano Sang-keun Kim. Le illustrazioni a tinte pastello creano un’atmosfera rarefatta, in cui la piccola talpa spicca con il suo cappellino arancione. Si è trasferita da poco, vorrebbe un amico: lo trova in una palla di neve, che l’accompagna verso casa della nonna. Un albo sull’amicizia, la solitudine, la bellezza delle cose più semplici.