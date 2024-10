Storie di rinascita da Giovanni Allevi a Sophie Kinsella

«Dopo lo sgomento iniziale - scrive -, seguendo percorsi interiori imprevedibili, ho ricevuto in dono l’arte del vivere»

Anche Sophie Kinsella, scrittrice bestseller nota per le sue commedie romantiche (come «I love shopping»), dopo aver affrontato un tumore al cervello, ripercorre la sua vicenda personale nel romanzo «Cosa si prova» (Mondadori). La protagonista Eve, alter ego dell’autrice, un giorno si sveglia in un letto di ospedale. Il marito le spiega che è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un grosso tumore al cervello. Mentre impara nuovamente a camminare, parlare e scrivere, inizia a rendersi conto di cosa sia per lei più importante, a partire dagli affetti più cari.