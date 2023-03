Maria Cristina Rodeschini: «Capitale della Cultura, così l’Italia imparerà a conoscerci»

È reduce da una trasferta negli States Maria Cristina Rodeschi n i. La direttrice dell’Accademia Carrara non rinuncia a tessere rapporti internazionali nemmeno nell’anno in cui avrebbe buoni motivi per presidiare la pinacoteca. «Sono stata a Washington, alla National Gallery of Art, cui abbiamo prestato un’opera per la mostra di Carpaccio, e all’Art Institute di Chicago, dove c’è una splendida “Resurrezione” di Cecco del Caravaggio. Abbiamo attivato alcune collaborazioni, sul loro sito web comparirà un link per segnalare la nostra mostra di Cecco, sembra una piccola cosa ma non lo è».