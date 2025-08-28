A Pontida torna il raduno della Lega: appunamento il 21 settembre sul pratone

«La tua terra, la tua storia, la tua Pontida». Il 37° raduno della Lega torna sul pratone il 21 settembre dalle 10 con uno slogan che richiama le origini. «Sarà una Pontida molto federalista, ogni regione porterà le sue istanze. Ripartiamo da dove abbiamo iniziato: autonomia, territorio, Europa dei popoli», conferma il segretario provinciale (e vice regionale) Fabrizio Sala, alle prese con l’organizzazione che vede già un ottantina di volontari bergamaschi impegnati e bus in prenotazione da tutta Italia.

Un «antipasto» di quelli che saranno i temi all’ordine del giorno si avrà già questo weekend alla Festa di Bolgare, dovevenerdì 29 agosto è atteso il segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo e sabato 30 il leader Matteo Salvini (entrambi dalle 20). Il pratone servirà a tirare la volata alle elezioni regionali d’autunno. «Con il Veneto a cui teniamo particolarmente», rimarca Sala. Ma la kermesse lancerà anche la «Carta della Lega lombarda», una sorta di «Agenda del Nord» messa a punto dalla segreteria regionale che verrà fatta sottoscrivere ai militanti.

Il 21 settembre