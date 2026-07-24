Commozione a Suisio per l’ultimo saluto alla piccola Alice
L’ADDIO. L’abbraccio di amici, conoscenti e dell’intera comunità alla famiglia della bimba che ha perso la vita a Sestri Levante. Lutto cittadino a Suisio.Lettura 1 min.
Suisio
Grandissima partecipazione a Suisio per i funerali di Alice Ferrari , la bambina di 11 anni del paese morta la notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio al «Gaslini» di Genova, due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.
Il feretro bianco ricoperto di rose bianche e rosa è entrato in chiesa poco prima delle 15, accolto da lacrime e applausi. Ad attenderlo sul sagrato il parroco Flavio Rosa, i sindaci di Suisio e Sestri levante. La parrocchiale era gremita già alle 14 e per questo sono state posizionate delle sedie anche all’esterno, sul sagrato.
Presenti in tantissime le compagne di scuderia del Centro equestre dell’Isola di Bergamo, a Solza, insieme a molte altre persone che, frequentando questo complesso, hanno visto crescere da quando aveva cinque anni la passione di Alice per i cavalli e l’equitazione. Molte sue compagne indossavano durante le esequie una maglietta blu con la scritta «Isola - Alice nel cuore»: «Sono stati i suoi nonni Daniela ed Angelo – ha raccontato l’istruttrice di equitazione di Alice, Michela Mele – a chiederci di essere presenti indossando un segno di appartenenza al centro. Per dimostrare in che grande famiglia Alice era diventata una grande amazzone».
Presenti anche tutti i compagni di scuola e di classe di Alice, oltre ai suoi insegnanti. L’undicenne aveva frequentato la prima media della scuola Torre di Calusco, istituto che farà dono ai parenti della bambina di un ulivo. Prevista anche una raccolta fondi a favore dell’Aido: vuole essere un segno di condivisione della decisione dei genitori di Alice di consentire l’espianto dei suoi organi.
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