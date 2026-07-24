Commozione a Suisio per l’ultimo saluto alla piccola Alice

Grandissima partecipazione a Suisio per i funerali di Alice Ferrari , la bambina di 11 anni del paese morta la notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio al «Gaslini» di Genova, due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.

Il feretro bianco ricoperto di rose bianche e rosa è entrato in chiesa poco prima delle 15, accolto da lacrime e applausi. Ad attenderlo sul sagrato il parroco Flavio Rosa, i sindaci di Suisio e Sestri levante. La parrocchiale era gremita già alle 14 e per questo sono state posizionate delle sedie anche all’esterno, sul sagrato.

Alice Ferrari, aveva 11 anni Presenti in tantissime le compagne di scuderia del Centro equestre dell’Isola di Bergamo, a Solza, insieme a molte altre persone che, frequentando questo complesso, hanno visto crescere da quando aveva cinque anni la passione di Alice per i cavalli e l’equitazione. Molte sue compagne indossavano durante le esequie una maglietta blu con la scritta «Isola - Alice nel cuore»: «Sono stati i suoi nonni Daniela ed Angelo – ha raccontato l’istruttrice di equitazione di Alice, Michela Mele – a chiederci di essere presenti indossando un segno di appartenenza al centro. Per dimostrare in che grande famiglia Alice era diventata una grande amazzone».