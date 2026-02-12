A Terno e Rogno tre denunciati per porto abusivo di coltelli

Controlli straordinari dei carabinieri nell’Isola bergamasca e nelle valli orobiche: nel fine settimana militari in azione tra Terno d’Isola, Rogno e Parre nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità.

L’operazione ha visto impegnate le Compagnie di Zogno e Clusone, con interventi mirati sia nei centri abitati sia lungo le principali direttrici di traffico.

Terno d’Isola, 46enne denunciato per porto abusivo di coltelli

A Terno d’Isola i militari di Zogno sono intervenuti al bar del centro sportivo, dopo diverse segnalazioni arrivate al numero di emergenza per la presenza di un soggetto molesto all’interno del locale. Giunti rapidamente sul posto, i carabinieri hanno identificato un uomo di 46 anni. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 8 centimetri, nascosti sotto i vestiti. Le armi sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bergamo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Rogno, due denunce e droga sequestrata

Nel comune di Rogno i militari di Clusone hanno denunciato in stato di libertà due cittadini tunisini per porto abusivo e senza giustificato motivo di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente gli otto centimetri.

Il conducente, classe 1999, è stato trovato in possesso di tre coltelli. Il passeggero, classe 1994, aveva con sé un grammo di cocaina in un involucro e un altro grammo nascosto nel calzino, oltre a un ulteriore coltello della lunghezza di 17 centimetri. Anche in questo caso sono scattati il sequestro del materiale e la denuncia.

Parre, raffica di controlli su ciclomotori: 939 euro di multe

A Parre, a seguito delle segnalazioni dei cittadini per la presenza di numerosi ciclomotori che attraversavano il paese creando situazioni di potenziale pericolo, i carabinieri hanno effettuato un servizio mirato di controllo.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 30 persone e controllati 23 veicoli. Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni al Codice della strada per un importo complessivo di 939 euro.