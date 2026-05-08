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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 08 Maggio 2026

A4, nelle notti dell’11 e 12 maggio chiude il casello di Capriate

VIABILITÀ. Stop alla circolazione dalle 21 alle 5 per lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza: le alternative.

Redazione Web
Redazione Web

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A4, nelle notti dell’11 e 12 maggio chiude il casello di Capriate
L’uscita di Capriate sull’autostrada A4

Capriate

Per lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio - dalle 21 alle 5 - sarà chiuso il casello di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

Le alternative

Come alternative, Autostrade consiglia «in entrata verso Milano, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo, mentre i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate dovranno entrare da Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate». In entrata verso Brescia si consiglia di utilizzare il casello di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano quello di Trezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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