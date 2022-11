Addio a Carlo Consonni, la «memoria» di Ponte San Pietro

L’Archivio storico dell’immagine della biblioteca di Ponte San Pietro perde un prezioso volontario: Carlo Consonni è mancato improvvisamente all’età di 72 anni. Una scomparsa che addolora non solo i figli, Lorena e Gianfranco, ma l’intera comunità. Appassionato di storia, interesse che ha coltivato fin da giovane, e volontario instancabile dell’Archivio storico della biblioteca di Ponte, Carlo ha sempre messo ha disposizione di tutti le sue conoscenze: è stato per anni un’appassionata guida per centinaia di studenti delle scuole elementari e medie, che grazie a lui hanno avuto la possibilità di scoprire luoghi inediti di Ponte e la storia che nascondono, ma anche esperta guida per i visitatori del rifugio antiaereo di Ponte che accompagnava lungo il percorso interno illustrandone gli avvenimenti che arricchiva sempre con aneddoti del periodo.