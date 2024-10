Addio a Maria Grazia Gasparini, una vita per il sociale e per l’educazione

Professionalità e passione

Per anni docente in varie scuole dell’infanzia della zona, la sua è stata una vita spesa per i servizi educativi e sociali, con una inesauribile voglia di proporre nuove idee, pronta a mettersi in gioco in prima persona. «Andava perfino a prendere un bambino che aveva difficoltà a raggiungere l’asilo e lo accompagnava lei – ricorda la presidente dell’Assemblea dei sindaci di Azienda Isola, Alessandra Locatelli -. Dall’indiscussa professionalità e dalla grande capacità inclusiva, s’impegnava in ogni progetto con estrema passione. Una figura difficilmente sostituibile». Una che ti travolgeva con il suo entusiasmo contagioso e ti entrava dentro fin da subito: «Con una capacità empatica molto forte – dice Antonella Giannellini, presidente del Cda di Azienda Isola –. Solare, piena di voglia di fare e molto competente. Non ha mai smesso di formarsi e aggiornarsi». Ma anche «un’amica che portava energia e vitalità in ogni momento – aggiunge Filippo Ferrari di Azienda Isola -. Una guerriera appassionata e intelligente».