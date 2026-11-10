Aereo caduto sul Monte Canto: sabato i funerali del pilota Toninelli

Saranno celebrati sabato 14 novembre alle 15 al santuario della Madonna delle Grazie, a Grazie di Curtatone, nel Mantovano, i funerali di Massimiliano Toninelli , il 59enne originario del Cremonese morto venerdì scorso nello schianto con il suo Cessna P210 Centurion sul monte Alto, tra Pontida e Ambivere. La salma è attesa domani (giovedì 12 novembre) alla casa funeraria Giani di Asola (Mantova), dove verrà allestita la camera ardente. Dopo la esequie, invece, il feretro tornerà a Piadena Drizzona (Cremona) per la sepoltura nella cappella di famiglia.

Sono giorni di cordoglio tra i paesi delle due province, ma anche a Montichiari, da dove venerdì mattina il 59enne era decollato alla volta di Valbrembro e dove avrebbe dovuto fare ritorno. «La nostra è una comunità in cui il legame va oltre la frequenza con cui ci si incrocia in hangar o sulla linea di volo – ha fatto sapere, tramite la sua pagina social, l’Aero Club Brescia di Montichiari, con un messaggio di cordoglio –: chiunque condivida questa passione fa parte della nostra storia e lascia un ricordo tra noi. Esprimiamo la più sentita vicinanza e le nostre condoglianze alla sua famiglia in questo tragico momento. Il nostro pensiero va ai figli e ad Elena, nonché ai fratelli: che il suo ricordo di persona solare possa alleviare questo grande dolore».