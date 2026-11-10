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Cronaca / Isola e Valle San Martino Martedì 10 Novembre 2026

Aereo caduto sul Monte Canto: sabato i funerali del pilota Toninelli

IL LUTTO. La salma di Massimiliano Toninelli, 59enne morto sul monte Canto venerdì, è attesa giovedì. Prosegue l’inchiesta dell’Ansv.

Lettura 1 min.
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore

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Aereo caduto sul Monte Canto: sabato i funerali del pilota Toninelli
L'area dello schianto a Pontida

Saranno celebrati sabato 14 novembre alle 15 al santuario della Madonna delle Grazie, a Grazie di Curtatone, nel Mantovano, i funerali di Massimiliano Toninelli, il 59enne originario del Cremonese morto venerdì scorso nello schianto con il suo Cessna P210 Centurion sul monte Alto, tra Pontida e Ambivere. La salma è attesa domani (giovedì 12 novembre) alla casa funeraria Giani di Asola (Mantova), dove verrà allestita la camera ardente. Dopo la esequie, invece, il feretro tornerà a Piadena Drizzona (Cremona) per la sepoltura nella cappella di famiglia.

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Sono giorni di cordoglio tra i paesi delle due province, ma anche a Montichiari, da dove venerdì mattina il 59enne era decollato alla volta di Valbrembro e dove avrebbe dovuto fare ritorno. «La nostra è una comunità in cui il legame va oltre la frequenza con cui ci si incrocia in hangar o sulla linea di volo – ha fatto sapere, tramite la sua pagina social, l’Aero Club Brescia di Montichiari, con un messaggio di cordoglio –: chiunque condivida questa passione fa parte della nostra storia e lascia un ricordo tra noi. Esprimiamo la più sentita vicinanza e le nostre condoglianze alla sua famiglia in questo tragico momento. Il nostro pensiero va ai figli e ad Elena, nonché ai fratelli: che il suo ricordo di persona solare possa alleviare questo grande dolore».

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Nel frattempo prosegue l’inchiesta dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che sabato ha inviato un suo ispettore sul luogo dello schianto. Terminato il sopralluogo sul sito e sul relitto, l’inchiesta (parallela agli accertamenti della Procura) prosegue con la raccolta di ulteriori dati. Saranno analizzati per trarre delle conclusioni sulle cause e sui fattori contributivi che hanno provocato l’incidente mortale.

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