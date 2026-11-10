Aereo caduto sul Monte Canto: sabato i funerali del pilota Toninelli
IL LUTTO. La salma di Massimiliano Toninelli, 59enne morto sul monte Canto venerdì, è attesa giovedì. Prosegue l’inchiesta dell’Ansv.Lettura 1 min.
Saranno celebrati sabato 14 novembre alle 15 al santuario della Madonna delle Grazie, a Grazie di Curtatone, nel Mantovano, i funerali di Massimiliano Toninelli, il 59enne originario del Cremonese morto venerdì scorso nello schianto con il suo Cessna P210 Centurion sul monte Alto, tra Pontida e Ambivere. La salma è attesa domani (giovedì 12 novembre) alla casa funeraria Giani di Asola (Mantova), dove verrà allestita la camera ardente. Dopo la esequie, invece, il feretro tornerà a Piadena Drizzona (Cremona) per la sepoltura nella cappella di famiglia.
Sono giorni di cordoglio tra i paesi delle due province, ma anche a Montichiari, da dove venerdì mattina il 59enne era decollato alla volta di Valbrembro e dove avrebbe dovuto fare ritorno. «La nostra è una comunità in cui il legame va oltre la frequenza con cui ci si incrocia in hangar o sulla linea di volo – ha fatto sapere, tramite la sua pagina social, l’Aero Club Brescia di Montichiari, con un messaggio di cordoglio –: chiunque condivida questa passione fa parte della nostra storia e lascia un ricordo tra noi. Esprimiamo la più sentita vicinanza e le nostre condoglianze alla sua famiglia in questo tragico momento. Il nostro pensiero va ai figli e ad Elena, nonché ai fratelli: che il suo ricordo di persona solare possa alleviare questo grande dolore».
Nel frattempo prosegue l’inchiesta dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che sabato ha inviato un suo ispettore sul luogo dello schianto. Terminato il sopralluogo sul sito e sul relitto, l’inchiesta (parallela agli accertamenti della Procura) prosegue con la raccolta di ulteriori dati. Saranno analizzati per trarre delle conclusioni sulle cause e sui fattori contributivi che hanno provocato l’incidente mortale.
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