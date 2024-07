Aggredisce e minaccia mamma e sorella che gli avevano negato i soldi per la droga: arrestato 22enne

Sputi e minacce di morte contro la madre e la sorella, colpevoli di avergli negato dei soldi che sarebbero serviti a pagare alcuni debiti con degli spacciatori e per l’acquisto di nuovo stupefacente: solo l’intervento dei carabinieri ha fermato la rabbia di un 22enne di Bonate Sopra, arrestato poi per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.