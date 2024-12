Anziana investita da un’auto a Carvico mentre attraversava la strada

Stava attraversando la strada, lungo via Conte Carlo Girolamo, quando è stata travolta da un’auto che, forse a causa dei raggi del sole sul parabrezza, non l’ha vista sulla carreggiata. Attimi di apprensione domenica mattina 29 dicembre poco prima delle 11 a Carvico, dove una 75enne residente in paese è stata sbalzata in avanti per alcuni metri ed è rovinata sull’asfalto a seguito del violento impatto con la Bmw che l’ha investita. Il conducente, residente in zona, si è subito fermato per allertare i soccorsi.

Le condizioni della 75enne sono parse gravi fin da subito: a causa delle lesioni ha perso diverso sangue, ma i soccorritori intervenuti da Cisano con l’ambulanza e l’equipe dell’auto medica intervenuta dalla provincia di Monza Brianza sono riusciti a stabilizzarla prima di portarla in codice rosso in ospedale. La donna, che ha subito lesioni di non poco conto, non sarebbe in pericolo di vita.

Via Conte Carlo Girolamo è stata chiusa durante i rilievi dei carabinieri

(Foto di Yuri Colleoni) La Bmw guidata da un giovane residente in zona che ha travolto la 75enne

(Foto di Yuri Colleoni) Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Calusco e della radiomobile di Zogno

(Foto di Yuri Colleoni)

Accertamenti in corso