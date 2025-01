«Asse interurbano al buio». L’Anas annuncia i lavori entro fine mese a Bonate

Questione di settimane. Forse giorni. Poi tornerà a accendersi la luce sull’asse interurbano, all’uscita della galleria San Roberto, in direzione Bergamo, nel tratto che cade nel territorio di Bonate Sopra e Bonate Sotto, fino al viadotto sul fiume Brembo, dove l’illuminazione è spenta da mesi. Anas, che ha la competenza sul tratto di superstrada in questione, ha fatto sapere che l’avvio dei lavori è previsto entro il mese di gennaio.

La denuncia dei pendolari

Ad accorgersi del guasto soprattutto i pendolari che hanno sottolineato le condizioni di scarsa sicurezza in cui si trovano a viaggiare quando cala il buio e che si trascinerebbe ormai da diversi mesi, tanto che il Comune di Bonate Sopra aveva già segnalato la situazione ad Anas e anche alla Provincia di Bergamo: «Abbiamo sollecitato più volte Anas a ripristinare l’illuminazione per questioni di sicurezza e abbiamo messo a conoscenza della problematica anche la Provincia» conferma il sindaco, Matteo Rossi. E segnalazioni sarebbero arrivate anche da privati: «Ho contattato la Provincia di Bergamo e mi ha risposto che il tratto è di competenza Anas – racconta Sergio, un pendolare –, ma l’Azienda stradale mi ha rimandato alla Regione. Francamente di chi sia la competenza dopo questo palleggiamento di responsabilità è una farsa di fronte alla sicurezza stradale, tanto sbandierata dalle forze politiche. Ritengo che su un tratto di strada tanto frequentato e percorso tutti i giorni da automobili e da mezzi pesanti sia necessaria l’illuminazione, anche per la presenza spesso di banchi di nebbia». «È un grosso problema – interviene Pino, residente della zona che quel tratto lo conosce bene occupandosi, con la sua associazione, d’interventi di pulizia dei rifiuti –. Se qualcuno dovesse fermarsi in quel tratto per un guasto tecnico o meccanico all’auto resta in luogo isolato e completamente buio. C’è una questione di sicurezza che da mesi viene meno».