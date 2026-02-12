Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 12 Febbraio 2026
in aggiornamento

Bambino di 12 anni investito da un’auto a Caprino, è grave

L’INCIDENTE. Il ragazzino è stato investito da un’auto ed è stato trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni.

Una pattuglia della Polizia in via Locatelli a Caprino Bergamasco, dove alle 17 di giovedì 12 febbraio è stato investito un ragazzino di 12 anni. Trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elisoccorso sarebbe molto grave.
Una pattuglia della Polizia in via Locatelli a Caprino Bergamasco, dove alle 17 di giovedì 12 febbraio è stato investito un ragazzino di 12 anni. Trasferito all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elisoccorso sarebbe molto grave.
(Foto di Michele Maraviglia)

Caprino Bergamasco

Un bambino di 12 anni è stato investito in via don Luigi Locatelli a Caprino Bergamasco. Erano le 17 di giovedì 12 febbraio quando sono scattati i soccorsi.Due ambulanze, un’auto medica e in volo si è alzato anche l’elicottero.

Il 12enne, per cause ancora da accertare, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato colpito da un’auto, una Panda, che procedeva in direzione di Cisano, guidata da una donna di 66 anni.

All’arrivo dei soccorsi il ragazzino, scaraventato a diversi metri di distanza dall’impatto, era privo di sensi. Stabilizzato sul posto dai sanitari del 112, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso.

Sul posto per i rilievi una volante della Polizia di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caprino Bergamasco
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Malattia
Sociale
Morte
Questioni sociali (generico)
Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo