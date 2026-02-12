Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 12 Febbraio 2026
Bambino di 12 anni investito da un’auto a Caprino, è grave
L’INCIDENTE. Il ragazzino è stato investito da un’auto ed è stato trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni.
Caprino Bergamasco
Un bambino di 12 anni è stato investito in via don Luigi Locatelli a Caprino Bergamasco. Erano le 17 di giovedì 12 febbraio quando sono scattati i soccorsi.Due ambulanze, un’auto medica e in volo si è alzato anche l’elicottero.
Il 12enne, per cause ancora da accertare, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato colpito da un’auto, una Panda, che procedeva in direzione di Cisano, guidata da una donna di 66 anni.
All’arrivo dei soccorsi il ragazzino, scaraventato a diversi metri di distanza dall’impatto, era privo di sensi. Stabilizzato sul posto dai sanitari del 112, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso.
Sul posto per i rilievi una volante della Polizia di Stato.
