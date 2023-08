Bonate Sotto, sabotato l’autovelox che controlla l’asse interurbano

Alcuni ignoti hanno tolto un palo dalla ringhiera di protezione alla strada dell’asse, poco prima dell’ingresso alla galleria San Roberto, e l’hanno colpito più volte senza però riuscire ad abbatterlo. Quindi si sono accaniti contro la telecamera lettura targhe, posta più in basso, riuscendo a farla cadere e portandosela via. Non contenti hanno strappato tutti i cavi, sbullonato i pali di sostegno dell’autovelox e della telecamera lettura targhe e anche quelli che sostengono i pali dei cartelli stradali che avvisano della presenza dell’autovelox.

«Gesto inqualificabile»

«Un gesto inqualificabile – informa il comandante della Polizia locale Bonate Sotto-Bonate Sopra, Rosalia Galdini –. Senza i bulloni dei sostegni è stato un miracolo che il dispositivo non sia caduto sulla strada». Ad avvisare la Polizia locale che qualcosa non andava all’autovelox è stata la società che ha in gestione i due impianti (l’altro autovelox è collocato prima della galleria Papa Giovanni XXIII in direzione Bergamo, nel territorio di Bonate Sopra). Subito gli addetti della società sono intervenuti per mettere in sicurezza i pali e entro domani (oggi per chi legge) verrà ripristinato l’autovelox e collocata una nuova telecamera lettura targhe. I due autovelox sono stati messi in funzione per un periodo di prova dal 3 agosto, il servizio sarà attivato dopo un preavviso ai cittadini.