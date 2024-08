Bus in fiamme a Ponte San Pietro: salvi i passeggeri a bordo - Foto e video

Un bus del servizio sostitutivo di Trenord che copre la tratta Ponte San Pietro - Bergamo (chiusa per i lavori del raddoppio ferroviario) ha preso fuoco nella mattinata di martedì 20 agosto intorno alle 11 pare per un guasto meccanico nel vano motore.

Il bus stava entrando alla stazione autolinee da via Locatelli (proveniva dalla superstrada) quando ha preso fuoco tra piazza Dante e via Adamello. L’autista, allertato del fumo da un collega a bordo di un altro bus che si stava immettendo nello stesso momento in stazione, si è fermato e ha fatto scendere i passeggeri a bordo, circa una trentina di persone . Non ci sono feriti.

La Polizia locale di Ponte San Pietro ha transennato la zona di via Adamello per ragioni di sicurezza e per permettere ai Vigili del fuoco di bonificare l’area. Un nuovo bus è stato messo a disposizione dei pendolari per raggiungere la città di Bergamo. Intorno alle 12.30 la viabilità è tornata regolare. Sul posto anche i Carabinieri di Ponte San Pietro per i rilievi.