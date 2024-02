Bus sostitutivi da Paderno d’Adda, c’è l’impegno della Regione

Regione Lombardia al lavoro per trovare una soluzione per studenti e pendolari di Paderno e Robbiate dopo che i sindaci dei due Comuni, insieme a quello di Verderio, avevano chiesto nelle scorse settimane d’inserire nuovi autobus punto-punto dal Lecchese verso Bergamo: «È in fase di verifica la fattibilità tecnica ed economica per inserire un bus sostitutivo in grado di favorire gli studenti e, più in generale, gli utenti di Paderno d’Adda e Robbiate – ha detto Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile dopo l’incontro con la direzione generale Trasporti, a cui hanno partecipato anche i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli –. Regione Lombardia ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dei Comuni interessati e stiamo studiando soluzioni di concerto con i tecnici di Trenord e coinvolgendo l’Agenzia del trasporto pubblico locale di Como-Lecco-Varese››.

Ipotesi che in un primo momento era invece già stata bocciata da Trenord perché i bus utilizzati per i servizi sostitutivi non possono transitare dal ponte San Michele. Pertanto, bisognerebbe passare dal ponte di Brivio o da via autostrada, con accesso da Trezzo, come avvenuto durante il restauro del ponte San Michele, con un tempo di percorrenza che il servizio ferroviario lombardo ha stimato non inferiore agli 80 minuti negli orari di punta, mentre l’attuale relazione Paderno-Bergamo via Ponte San Pietro ne richiede 55-60, compreso il tempo d’interscambio a Ponte. «Comprendo – ha aggiunto Lucente – le esigenze di decine di famiglie e le difficoltà di studenti che quotidianamente si trovano a dover affrontare notevoli criticità per recarsi a scuola. Il nostro intento è permettere loro di arrivare a scuola negli orari stabiliti, senza ritardi né intoppi. Uno sforzo che deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti. Proprio per questo ho sollecitato un confronto immediato per studiare la proposta e verificarne l’opportunità. Sono convinto che sapremo trovare la soluzione migliore per i viaggiatori». L’assessore ha assicurato che «Regione Lombardia è impegnata a garantire un servizio efficiente e puntuale.