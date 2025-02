Cadavere ritrovato nell’Adda, al vaglio diverse denunce di persone scomparse

Il cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e potrebbe quindi essere quello di una persona deceduta da tempo . Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Zogno e di quella di Merate (Lecco). All’esame dei militari dell’Arma ci sono diverse segnalazioni e denunce di persone scomparse, sia in territorio bergamasco che lecchese. Gli accertamenti in corso puntano a verificare se qualcuno di questi casi possa essere connesso al corpo recuperato venerdì sera. La salma è altamente deteriorata e per questo il riconoscimento non è semplice.

Scoperto da un passante

L’allarme era stato lanciato da un passante, che dalla riva del fiume aveva visto galleggiare un cadavere e aveva allertato i soccorsi. Dal tardo pomeriggio fino alle 21 di venerdì c’è stato un consistente dispiegamento di vigili del fuoco e sommozzatori, che da via Cascine Rivalotto hanno pattugliato la zona alla ricerca del corpo, per poi trovarlo in un’ansa del fiume, incastrato sotto una roccia. In campo, i vigili del fuoco di Bergamo, con il nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf), i sub di Milano, la squadra di Dalmine e i volontari di Madone. In azione anche sette sommozzatori di Treviglio. Oltre ai carabinieri delle compagnie di Zogno e Merate, ora impegnati a vagliare le denunce delle persone scomparse.