Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 25 Agosto 2025

Camion si ribalta, a Mapello asse interurbano in tilt - Foto

L’INCIDENTE. Giornata nera sullo svincolo dell’asse interurbano in uscita verso Mapello-Locate causato dal ribaltamento di un autoarticolato. È successo alle 11 di lunedì 25 agosto. Le operazioni di rimozione del mezzo sono durate fino al pomeriggio.

Remo Traina
Remo Traina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

(Foto di Il camion ribaltato)

Mapello

Il guidatore, che ha riportato ferite, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono serie ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto verso le 11 di lunedì 25 agosto quando il mezzo, carico di materiale ferroso, in arrivo da Lecco sull’asse interurbano si è ribaltato su un fianco dopo aver imboccato lo svincolo di uscita a Mapello-Locate, ostruendo tutta la rampa.

L’intervento di rimozione dell’autoarticolato
L’intervento di rimozione dell’autoarticolato

Chiamato il 112, sul posto l’auto medicalizzata e da Bonate Sotto l’ambulanza della Cri Bergamo Ovest. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine che hanno dovuto liberare l’autista 45 anni di origine albanese ma residente nel Brianzolo che nel ribaltamento è rimasto incastrato nella cabina di guida.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale di Mapello che ha chiuso al traffico lo svincolo e ha effettuato i rilievi dell’incidente. L’Anas ha collaborato con gli agenti della polizia locale per regolare il traffico sull’asse interurbano: lo svincolo è stato chiuso fino al pomeriggio di lunedì.

