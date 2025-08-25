Camion si ribalta, a Mapello asse interurbano in tilt - Foto

Il guidatore, che ha riportato ferite, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono serie ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto verso le 11 di lunedì 25 agosto quando il mezzo, carico di materiale ferroso, in arrivo da Lecco sull’asse interurbano si è ribaltato su un fianco dopo aver imboccato lo svincolo di uscita a Mapello-Locate, ostruendo tutta la rampa.

L’intervento di rimozione dell’autoarticolato Chiamato il 112, sul posto l’auto medicalizzata e da Bonate Sotto l’ambulanza della Cri Bergamo Ovest. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine che hanno dovuto liberare l’autista 45 anni di origine albanese ma residente nel Brianzolo che nel ribaltamento è rimasto incastrato nella cabina di guida.