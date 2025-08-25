Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 25 Agosto 2025
Camion si ribalta, a Mapello asse interurbano in tilt - Foto
L’INCIDENTE. Giornata nera sullo svincolo dell’asse interurbano in uscita verso Mapello-Locate causato dal ribaltamento di un autoarticolato. È successo alle 11 di lunedì 25 agosto. Le operazioni di rimozione del mezzo sono durate fino al pomeriggio.
Mapello
Il guidatore, che ha riportato ferite, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono serie ma non è fortunatamente in pericolo di vita.
L’incidente è accaduto verso le 11 di lunedì 25 agosto quando il mezzo, carico di materiale ferroso, in arrivo da Lecco sull’asse interurbano si è ribaltato su un fianco dopo aver imboccato lo svincolo di uscita a Mapello-Locate, ostruendo tutta la rampa.
Chiamato il 112, sul posto l’auto medicalizzata e da Bonate Sotto l’ambulanza della Cri Bergamo Ovest. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine che hanno dovuto liberare l’autista 45 anni di origine albanese ma residente nel Brianzolo che nel ribaltamento è rimasto incastrato nella cabina di guida.
Sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale di Mapello che ha chiuso al traffico lo svincolo e ha effettuato i rilievi dell’incidente. L’Anas ha collaborato con gli agenti della polizia locale per regolare il traffico sull’asse interurbano: lo svincolo è stato chiuso fino al pomeriggio di lunedì.
