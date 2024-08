Carvico, l’ultimo abbraccio a Nicoletta Locatelli

Una donna sorridente e cordiale, che ha sempre partecipato alle attività dell’oratorio, mettendosi, fin da adolescente, a disposizione della comunità in prima persona, come barista e catechista. «Sappiamo che la morte di una persona che amiamo produce una ferita incancellabile nei nostri cuori - ha detto durante l’omelia don Giuseppe Delprato, per anni parroco di Carvico, rivolgendosi al marito Dario Vanoni e ai figli Gabriele e Marco di 19 e 16 anni - . Vorremmo non vi sentiste soli in questo dolore. Che il peso della morte che vi sta dentro non vi faccia morire anzitempo. Continuate, invece, a costruire la stima e l’amore per la vita come Nicoletta avrebbe voluto».