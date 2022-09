Castello di Marne in vendita: addio ai matrimoni da favola

«Al Castello di Marne ho fatto sognare 5mila spose in 35 anni». L’ultimo matrimonio nella location di Filago verrà festeggiato sabato 1 ottobre, poi la proprietà verrà messa in vendita. La famiglia Acquaroli, che gestisce gli eventi in esclusiva al castello dal 1987 non nasconde la commozione per la fine di una pagina storica che si chiude. Fabio Acquaroli ripensa alle centinaia di sposi che hanno scelto il castello di Marne come luogo del ricevimento e dei festeggiamenti. «Avrei tanti aneddoti da raccontare, ma la cosa che più mi soddisfa e mi riempie di gioia è avere dato l’opportunità a tanti ragazze di vivere un giorno da principesse». Sono trascorsi più di 35 anni dal primo sposalizio ospitato nella splendida location, che nel periodo di alta stagione dava lavoro ad una ventina di persone, la maggior parte del luogo.