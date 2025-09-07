Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 07 Settembre 2025

Cisano, scontro tra un’auto e una moto: due feriti

L’INCIDENTE. Conseguenze più serie per una donna di 71 anni, soccorsa in codice rosso.

Rocco Attinà
Rocco Attinà
L’ambulanza in una foto di repertorio
L’ambulanza in una foto di repertorio

Cisano Bergamasco

Incidente tra un’auto e una moto nella mattinata di domenica 7 settembre, a Cisano Bergamasco, nella frazione di Bisone. Sul posto, con i carabinieri di Zogno, due ambulanze e un’automedica per soccorrere l’uomo e la donna che viaggiavano sul mezzo a due ruote.

L’uomo alla guida, di 73 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Conseguenze più serie per la passeggera, 71enne, portata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cisano Bergamasco
Bergamo
Lecco
Zogno
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Salute
Ferite, Lesioni
Salvataggio
