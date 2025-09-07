Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 07 Settembre 2025
Cisano, scontro tra un’auto e una moto: due feriti
L’INCIDENTE. Conseguenze più serie per una donna di 71 anni, soccorsa in codice rosso.
Cisano Bergamasco
Incidente tra un’auto e una moto nella mattinata di domenica 7 settembre, a Cisano Bergamasco, nella frazione di Bisone. Sul posto, con i carabinieri di Zogno, due ambulanze e un’automedica per soccorrere l’uomo e la donna che viaggiavano sul mezzo a due ruote.
L’uomo alla guida, di 73 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Conseguenze più serie per la passeggera, 71enne, portata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA