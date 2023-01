Colture innovative con poca terra e acqua: la sfida a Sotto il Monte

Buoni sono buoni. In più hanno quel sapore vero di ortaggio appena raccolto. E sono cresciti utilizzando meno acqua, in uno spazio ridotto al minimo, molto velocemente e senza l’utilizzo di pesticidi e sostanza chimiche. Spinaci, cavolfiori verze, finocchi, prezzemolo: tutto ciò che si può coltivare in questa stagione. Forse un giorno verranno anche venduti. Per ora finiscono nei piatti dell’agriturismo Casa Clelia, a Sotto il Monte, la prima e unica azienda italiana che utilizza la coltivazione aeroponica in verticale e unico rivenditore di Tower farms certificato in Italia, in collaborazione con Agrotonomy Tower Farms.