Confermati per l’anno prossimo i bus sostitutivi

Verrà confermato anche per il prossimo anno scolastico il servizio di autobus sostitutivi tra Ponte San Pietro e Bergamo alla luce degli interventi strutturali e di raddoppio della linea ferroviaria che dallo scorso 5 febbraio hanno portato allo stop forzato della circolazione dei treni tra il paese dell’Isola e il capoluogo. Ora si tratta di capire come verrà strutturato il servizio, ma a pochi giorni dalla fine delle scuole è una notizia positiva che permette alle famiglie di trascorrere un’estate più tranquilla pensando al rientro tra i banchi. Sabato alcuni studenti che frequentano le scuole di Bergamo hanno già ricevuto, attraverso gli stessi istituti scolastici, una nota in cui Trenord li invita a compilare un apposito form che non chiede dati personali, ma semplicemente se dalla sua introduzione, nel febbraio scorso, si è usufruito del servizio sostitutivo, partendo da quale paese, se c’è l’intenzione di utilizzarlo anche il prossimo anno e, nel caso, da quale stazione di partenza.

La rilevazione

È quindi in corso una rilevazione, sia sui bus sostitutivi che, in coincidenza con le corse dei treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Ponte San Pietro percorrono la tratta per e da Bergamo, sia sugli autobus punto-punto, studiati appositamente per gli studenti nelle fasce orarie d’ingresso e uscita dalle scuole e che partono dai paesi dov’è presente una stazione ferroviaria: Cisano Bergamasco, Pontida, Ambivere, Ponte, Paderno d’Adda/Robbiate, Calusco d’Adda e Terno d’Isola. Proprio perché dedicati agli studenti questi autobus, per quest’anno scolastico, effettueranno il servizio fino all’8 giugno. Poi, sulle linee Lecco-Bergamo e Milano-Bergamo via Carnate resterà attiva solo la combinazione treno fino a Ponte e poi bus per Bergamo e viceversa nella direzione opposta.