Da solo sulla provinciale, salvato cucciolo a Capriate: si cerca il padrone - La foto

I carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio, durante un servizio perlustrativo, hanno notato sulla strada provinciale 170 un cagnolino disorientato e visibilmente provato dalle alte temperature: il cucciolo era in mezzo alla strada rischiando di essere investito dai numerosi mezzi in transito e creando un pericoloso intralcio alla circolazione veicolare.

Sicurezza stradale a rischio

I due militari hanno quindi messo in sicurezza il tratto stradale interessato, interrompendo per il tempo strettamente necessario la circolazione degli automezzi, e, ottenuta la fiducia dell’animale, lo hanno recuperato.

Sono in corso gli accertamenti per identificare l’eventuale proprietario. Nel frattempo, chi dovesse riconoscere il cane nella foto allegata deve contattare la Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio

Si cerca il padrone

Il cucciolo salvato

Il meticcio di piccola taglia è stato accompagnato in caserma, dove i carabinieri si sono presi cura di lui per poi affidarlo al personale dell’Ats di Bergamo. Sono in corso gli accertamenti per identificare l’eventuale proprietario. Nel frattempo, chi dovesse riconoscere il cane nella foto allegata deve contattare la Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio.