Dal reddito di cittadinanza all’autonomia, Salvini a Pontida

«Nei primi nove mesi di governo abbiamo dimostrato che volere è potere. In campagna elettorale avevamo promesso di fare una cosa: eliminare il reddito di cittadinanza. Abbiamo mantenuto la promessa: chi è giovane e non ha problemi o disabilità che gli impediscano di svolgere una mansione deve lavorare». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo domenica sera 13 agosto alla festa della Lega di Pontida, storica roccaforte del Carroccio. «Con i soldi risparmiati abbiamo aumentato i salari dei lavoratori di 30, 50 o 80 euro - ha aggiunto -. Si tratta di cifre piccole, ma che per molti fanno la differenza. La Lega è il movimento che premia il merito e il lavoro». Presenti alla festa 500 tra attivisti e simpatizzanti leghisti nel paese del Giuramento.