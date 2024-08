Delitto di Terno, la confessione di Moussa Sangare: «Le ho chiesto scusa», poi la follia

«Scusa per quello che sta per succedere». Queste le parole che Moussa Sangare ha rivolto a Sharon poco prima di colpirla con la prima coltellata, rivolta al cuore. È lui stesso che racconta quegli attimi, durante i quali incrocia Sharon e la sceglie per attuare quel pensiero che ha in testa. Senza dare una risposta ai «perché, perché, perché», che la giovane gli ha rivolto.