Dolore a Filago per Gianluigi. I sindacati: situazione ormai intollerabile

Stava lavorando a un impianto elettrico sotterraneo nel piazzale di un’azienda di trasporti di Filago, chinato con la testa e parte del busto in un tombino, quando è stato investito da un camion che stava effettuando una manovra. È morto così, a 34 anni, Gianluigi Marchesi, manutentore elettrico di Villa di Serio e papà di una bambina di un anno . Sono così due le vittime sul lavoro in Bergamasca in soli due giorni (l’altro è l’operaio morto ad Averara). I sindacati parlano di «situazione ormai intollerabile» e chiedono di pianificare «un grande investimento sulla formazione, introducendo la materia anche nei programmi scolastici».