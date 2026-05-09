È morto l’operaio colto da un malore in azienda

Si è sentito male alla macchina del caffè prima di iniziare il turno ed è andato in arresto cardiaco. Gli operatori del primo soccorso dell’azienda sono intervenuti subito e hanno fatto il possibile. Nel giro di 5 minuti sono arrivate l’auto medicalizzata e l’ambulanza. L’operaio era in gravissime condizioni. Il personale di emergenza ha prestato le prime cure al giovane operaio, che è stato poi stabilizzato e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Ma non ce l’ha fatta ed è morto durante il trasporto.