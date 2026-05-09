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Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 09 Maggio 2026

È morto l’operaio colto da un malore in azienda

IL LUTTO. Purtroppo non ce l’ha fatta l’operaio ghanese Boateng Bright Kwadjo Agyekum, 28 anni, che giovedì mattina verso le 6 era stato colpito da un malore alla Ppm di Brembate di Sopra.

Remo Traina
Remo Traina
È morto l’operaio colto da un malore in azienda

Brembate di Sopra

Si è sentito male alla macchina del caffè prima di iniziare il turno ed è andato in arresto cardiaco. Gli operatori del primo soccorso dell’azienda sono intervenuti subito e hanno fatto il possibile. Nel giro di 5 minuti sono arrivate l’auto medicalizzata e l’ambulanza. L’operaio era in gravissime condizioni. Il personale di emergenza ha prestato le prime cure al giovane operaio, che è stato poi stabilizzato e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Ma non ce l’ha fatta ed è morto durante il trasporto.

Il giovane era stato assunto dalla Ppm lo scorso dicembre attraverso l’agenzia di lavoro interinale Manpower e lavorava nel reparto confezioni. Abitava a Ponte San Pietro e come tutti i giorni raggiungeva il posto di lavoro con la sua bicicletta. La salma è nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un fratello che abita nella Bergamasca sta seguendo le incombenze a seguito della scomparsa di Boateng Bright.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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