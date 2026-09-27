Frontale sulla Briantea a Pontida, il motociclista 42enne resta grave

Resta ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata il motociclista di 42 anni, residente nel Milanese, rimasto coinvolto nel violento incidente avvenuto a Pontida poco dopo le 17 di sabato 26 settembre lungo la statale Briantea, all’altezza di piazza Giuramento.

L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con una Lancia Ypsilon. Nell’impatto, particolarmente violento, il 42enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra riportando gravi ferite. Illeso invece il conducente dell’utilitaria, un 24enne residente a Pontida, rimasto comunque sotto shock.

La chiamata al 112 è scattata in codice rosso. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Da Bergamo si è alzato anche l’elisoccorso, poi ripartito senza paziente: il motociclista è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in ambulanza all’ospedale di Bergamo.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, il motociclista stava percorrendo la Briantea in direzione Bergamo, provenendo da Cisano, mentre l’auto si era immessa sulla statale da una strada interna e si stava preparando a svoltare a sinistra verso via Don Enrico Paolazzi.

L’urto ha causato danni ingenti a entrambi i mezzi: la parte anteriore della Lancia è rimasta accartocciata, mentre la motocicletta è finita a terra semidistrutta. Gli agenti della Polizia stradale di Bergamo hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.