Guasto all’impianto di ventilazione, attimi di paura e scuola evacuata

Un botto, acqua dal soffitto e il crollo di alcuni pezzi della pannellatura del controsoffitto. Scuola evacuata di corsa e tutti gli alunni in cortile. Attimi di apprensione mercoledì mattina alla scuola primaria di Presezzo a causa di un guasto al nuovo impianto di ventilazione. L’episodio si è verificato verso le 11,30 quando gli alunni erano in classe. In un’aula al primo piano, quella occupata dalla 3B, si sono notate alcune perdite d’acqua dal soffitto che poi scendevano lungo la parete e sul pavimento. È stato avvertito anche un botto, probabilmente provocato proprio dal distaccamento di un tubo del nuovo impianto di ricircolo dell’aria, predisposto dall’Amministrazione comunale con l’avvio del nuovo anno scolastico. Caduti anche alcuni blocchi della pannellatura del controsoffitto che copre proprio le tubature del nuovo impianto di aerazione, fortunatamente nei corridoi. Le insegnanti notate le perdite di acqua e udito il forte rumore, si sono premurate di far uscire subito gli alunni dalle aule, lasciando la zona dei crolli.